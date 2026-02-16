Eileen Gu strega Livigno | tra medaglie e proposte di matrimonio

Eileen Gu ha attirato l’attenzione di Livigno dopo aver vinto due medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina, mostrando un grande sorriso e ricevendo alcune proposte di matrimonio da tifosi presenti. La campionessa americana, originaria della California, è arrivata in Italia pochi giorni fa e ha già conquistato il pubblico locale con le sue perfomance e il suo fascino. Durante una passeggiata nel centro del paese, alcuni spettatori le hanno consegnato fiori e cartelli con dediche romantiche, mentre lei si è fermata volentieri a scattare selfie.

La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade. La regina del freestyle Eileen Gu trasforma le Olimpiadi di Milano Cortina in un evento globale: cartelli per le strade e fan in delirio per la modella-atleta più pagata al mondo Le piste della Valtellina hanno trovato la loro divinità assoluta. Non è solo una questione di punteggi o di acrobazie nello snowpark: Eileen Gu ha letteralmente ipnotizzato Livigno. La fuoriclasse dello sci freestyle, già medaglia d’argento nello slopestyle in questa edizione di Milano Cortina 2026, sta vivendo un bagno di folla senza precedenti. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Eileen Gu strega Livigno: tra medaglie e proposte di matrimonio Livigno si innamora di Eileen Gu: l’argento olimpico accende la passione e il tifo tra residenti e turisti. Eileen Gu ha conquistato il cuore di Livigno dopo aver vinto la medaglia d’argento alle Olimpiadi, accendendo entusiasmo tra cittadini e visitatori. Olimpiadi: a Livigno tra Ailing Eileen Gu e la leggenda c'è la svizzera Mathilde Gremaud Le finali di slopestyle femminile a Livigno sono finite con una sfida emozionante tra Ailing Eileen Gu e Mathilde Gremaud. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Eileen Gu ti amo, sposami: Livigno ‘pazza’ per la stella del freestyle alle Olimpiadi(Adnkronos) – Per le strade di Livigno, da qualche giorno, c’è solo una regina. E capita spesso di imbattersi nel suo nome e nel suo volto, magari di cartone. Eileen Gu, star dello sci freestyle alle ... sassarinotizie.com Chi è Eileen Gu, l'atleta più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026La 23enne star del freestyle aveva iniziato la sua carriera gareggiando per gli Usa, per poi passare alla Cina dopo aver ottenuto la doppia cittadinanza. Modella e testimonial di brand di lusso, nel 2 ... today.it