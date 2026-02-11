L’americana che vince per la Cina Eileen Gu l’atleta olimpica più ricca

L’atleta americana naturalizzata cinese Eileen Gu ha fatto notizia ancora una volta, questa volta ai Giochi di Milano Cortina 2026. La giovane sciatrice ha conquistato l’argento nel freestyle, rimanendo dietro solo alla campionessa Gremaund. Bellissima e con un sorriso sicuro, Gu si conferma tra le più forti e chiacchierate del momento.

Segni particolari: bellissima. Eileen Gu ha appena conquistato l’argento alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina nella disciplina del freestyle, superata solo dalla fuoriclasse Gremaund.. Gu è oggi l’atleta con il maggior numero di follower sui social network (2.2 mln) e la quarta sportiva più pagata al mondo, subito dopo le tenniste?wi?tek, Sabalenka e Gauff. Nel 2025 ha guadagnato 23 milioni di dollari (oltre 19 milioni di euro). Un primato che racconta molto della sua capacità di muoversi tra sport, moda e cultura pop. Modella e testimonial per maison come Louis Vuitton, Tiffany & Co. 🔗 Leggi su Panorama.it

A 23 anni, Eileen Gu si sta facendo notare come la sportiva più pagata delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Una giovane atleta cinese ha attirato l’attenzione a Livigno, durante una gara di freestyle.

