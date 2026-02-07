CFiorentino installate le ultime postazioni schermate nel centro storico

Questa mattina ad Arezzo sono state installate le ultime postazioni schermate nel centro storico. Sono otto moduli, collocati tra Corso Italia e piazza dello Stillo, per migliorare la sicurezza e la protezione delle persone. Ora le nuove postazioni sono operative e pronti a essere utilizzate dai cittadini.

Arezzo, 7 febbraio 2026 – Installate le ultime postazioni schermate nel centro storico. Si tratta degli 8 moduli che sono stati posizionati, tra gli altri, lungo Corso Italia e piazza dello Stillo. Proseguono le attività dell'amministrazione comunale volte da una parte a incrementare la raccolta differenziata e dall'alta a ridurre l'impatto visivo legato alla presenza di cassonetti collocati in luoghi di frequente passaggio. L'obiettivo è quello di integrare estetica, funzionalità e sostenibilità ambientale, valorizzando al contempo l'immagine della città e l'efficienza del servizio di igiene urbana.

