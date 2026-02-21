Ferrara pedala verso il futuro | Expo Bike 3 giorni di mobilità green

Ferrara organizza una fiera dedicata alla mobilità sostenibile, chiamata Expo Bike, che durerà tre giorni. La città punta a promuovere l’uso della bicicletta come alternativa ecologica, coinvolgendo cittadini e aziende locali. Durante l’evento, saranno presentati modelli di biciclette innovative e soluzioni per le città a basso impatto ambientale. La manifestazione si svolgerà nel centro storico, attirando appassionati e professionisti del settore. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Ferrara in Bicicletta: Expo Bike Accende i Riflettori sulla Mobilità Sostenibile. Ferrara si appresta a vivere una settimana dedicata al ciclismo e alla mobilità sostenibile con l’imminente Expo Bike, un evento che si prospetta come un appuntamento chiave per il settore in Emilia-Romagna. La manifestazione, in programma dal 28 febbraio al 1° marzo presso il quartiere fieristico di Ferrara, è stata presentata alla città attraverso una conferenza stampa fissata per martedì 24 febbraio, alle ore 11, nella sala degli Arazzi della residenza municipale. L’iniziativa, che mira a valorizzare il ruolo della bicicletta come mezzo di trasporto e simbolo di uno stile di vita sostenibile, vedrà la partecipazione dell’assessore allo Sport del Comune di Ferrara, Francesco Carità, e degli organizzatori Dario Mezzogori e Alberto Marinelli.🔗 Leggi su Ameve.eu Motor Bike Expo 2026, tre giorni a tutto gas tra gare ed esperienze in sella: il programma degli showMotor Bike Expo 2026 si svolgerà a Veronafiere dal 23 al 25 gennaio, offrendo un programma ricco di eventi, gare e dimostrazioni dedicate agli appassionati di moto. Il Green Med Expo torna a Napoli: a maggio tre giorni dedicati alla transizione ecologicaIl Green Med Expo & Symposium 2026 torna a Napoli, presso la Stazione Marittima, dal 15 al 17 maggio. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Motor Bike Expo 2026 Il nostro Direttore Commerciale Gianni Monini protagonista delle “3 domande in 60 secondi” di Alteria per Virgin Radio Italy. #Benelli #BenelliItalia #BenelliMoto #MotorBikeExpo - facebook.com facebook