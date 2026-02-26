Mkhitaryan ospite alla Bocconi | Champions? Fa male ma l’Inter deve guardare oltre Queste le differenze tra Inzaghi e Chivu

Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, è stato ospite alla Bocconi e ha condiviso alcune riflessioni sulla squadra. Ha parlato delle sfide in Champions League e di come l’Inter debba concentrarsi sul presente, guardando avanti. Ha anche spiegato le differenze tra i metodi di lavoro di Inzaghi e Chivu, offrendo uno sguardo diretto sulle dinamiche interne del club.

Sommer, dalla Svizzera confermano: addio all’Europa! È stata la sua ultima partita in Champions. Ultime Calciomercato Inter, l’eliminazione appesantisce il bilancio? La strategia di Marotta e Ausilio Mercato Inter, Oaktree prepara il colpo mediatico: investimento da 50 milioni dopo il flop Champions. La strategia Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Youth League, Inter Betis 5-3: i nerazzurri vincono e si qualificano ai quarti di finale! Inter Juventus, la Curva Nord chiede un San Siro infuocato: «Domani serve un tifo devastante! Ogni interista allo stadio deve. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mkhitaryan ospite alla Bocconi: «Champions? Fa male, ma l’Inter deve guardare oltre. Queste le differenze tra Inzaghi e Chivu» Mkhitaryan a Sky: «Fa male perdere così. Bisogna alzare la testa e guardare avanti»di Redazione Inter News 24Mkhitaryan deluso dopo il ko di San Siro tra episodio discusso, amarezza e voglia di riscatto: le parole dell’armeno Il... Zielinski alla RAI: «Con Chivu rotazioni perfette ma le mie parole su Inzaghi sono state male interpretate. Sulla classifica…»di Redazione Inter News 24Zielinski, centrocampista dell’Inter in gol ieri sera contro il Bologna, ha parlato ai microfoni della RAI: le sue...