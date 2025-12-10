Mkhitaryan a Sky | Fa male perdere così Bisogna alzare la testa e guardare avanti
Mkhitaryan esprime la sua delusione per la sconfitta di San Siro, sottolineando il dolore di un episodio discusso e la necessità di reagire. Le sue parole riflettono un atteggiamento di determinazione e speranza di riscatto, evidenziando l’importanza di guardare avanti nonostante le difficoltà.
Inter News 24 Mkhitaryan deluso dopo il ko di San Siro tra episodio discusso, amarezza e voglia di riscatto: le parole dell’armeno. Il rigore concesso nel finale per la trattenuta su Wirtz ha deciso la sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, lasciando enorme amarezza in casa nerazzurra. Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo secondo, che i padroni di casa hanno visto però sfuggire di mano a pochi minuti dal termine. Al fischio finale, tra i più delusi c’era Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno rientrato dal primo minuto dopo l’infortunio e protagonista di una prova di grande sacrificio. 🔗 Leggi su Internews24.com
Mkhitaryan furioso dopo il rigore: «Fa male perdere così. Bisogna alzare la testa e guardare avanti»
MIKI NON PERDE TEMPO! ? Mkhitaryan torna in campo e si prenota già una maglia da titolare contro il Liverpool in Champions. - Corriere dello Sport - facebook.com Vai su Facebook
Serata di soli sorrisi per l'Inter: primo gol a San Siro per Pio Esposito, golazo di Bonny, doppietta e minuti preziosi per Thuram, due assist per Frattesi, il rientro di Mkhitaryan. E poi Andy Diouf, il più atteso da San Siro: gol e grande partita. L'ultimo che esplose i Vai su X
Inter, Mkhitaryan: "Non si può spiegare un rigore così, fa male perdere una partita del genere" - Rapido commento ai microfoni di Sky Sport del centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan dopo la sconfitta dei nerazzurri a San Siro contro il. Segnala tuttomercatoweb.com
La Notte nel Cuore, anticipazioni quarantaduesima puntata di mercoledì 10 dicembre 2025 davidemaggio.it
Chiariello: “Ho visto un Milan in crescita. Scudetto? Duello Napoli contro Milano” pianetamilan.it
L’Atalanta torna grande in Champions: Scamacca e De Ketelaere stendono 2-1 il Chelsea ilgiornale.it
Tomb Raider: Sigourney Weaver nel cast della serie con Sophie Turner? movieplayer.it
Corriere dello Sport – Massara ora tratta per la punta justcalcio.com
Intervista esclusiva all’eurodeputata Nikola Bartušek: troppi scandali ai vertici UE e troppi atteggiamenti ... api.follow.it