Mkhitaryan a Sky | Fa male perdere così Bisogna alzare la testa e guardare avanti

Inter News 24 Mkhitaryan deluso dopo il ko di San Siro tra episodio discusso, amarezza e voglia di riscatto: le parole dell’armeno. Il rigore concesso nel finale per la trattenuta su Wirtz ha deciso la sfida di Champions League tra Inter e Liverpool, lasciando enorme amarezza in casa nerazzurra. Una partita intensa, combattuta fino all’ultimo secondo, che i padroni di casa hanno visto però sfuggire di mano a pochi minuti dal termine. Al fischio finale, tra i più delusi c’era Henrikh Mkhitaryan, centrocampista armeno rientrato dal primo minuto dopo l’infortunio e protagonista di una prova di grande sacrificio. 🔗 Leggi su Internews24.com