Zielinski alla RAI | Con Chivu rotazioni perfette ma le mie parole su Inzaghi sono state male interpretate Sulla classifica…

Dopo la partita contro il Bologna, il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI, affrontando temi come le rotazioni della squadra, le parole su Inzaghi e la posizione in classifica. Nel suo intervento, Zielinski ha chiarito alcuni aspetti, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e la volontà di proseguire nel migliorare i risultati. Ecco le sue principali dichiarazioni.

Inter News 24 Zielinski, centrocampista dell’Inter in gol ieri sera contro il Bologna, ha parlato ai microfoni della RAI: le sue dichiarazioni. L’ Inter riprende la sua corsa e si riprende la vetta della classifica. Il 3-1 inflitto al Bologna a San Siro ha mostrato una squadra in salute, capace di gestire il gioco con autorità e qualità. Tra i protagonisti assoluti della serata c’è senza dubbio Piotr Zielinski, che al termine della gara è intervenuto ai microfoni della Rai per commentare il momento magico dei nerazzurri e il primato ritrovato. La forza del gruppo e il piano partita. Il centrocampista polacco ha sottolineato l’importanza di essere tornati davanti a tutti, pur mantenendo i piedi per terra vista la lunghezza del campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com

Zielinski a Sky Sport : "Chivu mi ha dato fiducia e libertà. Preferisco fare la mezzala però..." - "Sicuramente abbiamo preparato la partita benissimo, in campo abbiamo rispettato tutte le cose che abbiamo provato in settimana. msn.com