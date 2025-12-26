Mkhitaryan | Non abbiamo iniziato male Chivu non ha…

Mkhitaryan. Henrikh Mkhitaryan si è raccontato in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio, toccando diversi temi legati all’attualità dell’ Inter e al suo percorso personale. L’armeno ha analizzato l’avvio di stagione dei nerazzurri con lucidità: “ Non abbiamo iniziato male. Direi che potevamo iniziare anche meglio, ma stiamo facendo il nostro percorso “, sottolineando come sia ancora presto per tirare bilanci definitivi. L’obiettivo, come sempre, resta quello di competere ai massimi livelli: “ L’Inter lotta sempre per gli obiettivi più alti “. Il centrocampista ha poi affrontato il tema mentale, soffermandosi sul periodo successivo alla pesante sconfitta nella finale di Champions: “ Nel calcio è normale che un giorno sei mentalmente bene e il giorno dopo magari sei giù “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Mkhitaryan "Inzaghi fondamentale per Inter, Chivu ha un gran futuro" Leggi anche: Mkhitaryan “Inzaghi fondamentale per l’Inter, Chivu ha un gran futuro” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Inter, Mkhitaryan: "Dopo Inzaghi, Chivu è stato intelligente a non cambiare e a compatttarci" - Lunga intervista quella concessa ai canali di Cronache Di Spogliatoio dal centrocampista dell'Inter Henrikh Mkhitaryan. tuttomercatoweb.com

INTER - Mkhitaryan: "Chivu ci ha presi in un momento non facile, ma ci ha dato fiducia ed energia per mettere da parte il PSG e pensare in avanti" - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cronache di Spogliatoio. napolimagazine.com

Mkhitaryan: “Potevamo iniziare meglio. Chivu ci dà energia e ha capito una cosa. Certe frasi…” - Sono tanti gli argomenti affrontati da Henrikh Mkhitaryan in una lunga intervista a Cronache di Spogliatoio. msn.com

Incredibile! Mkhitaryan è ESPLOSO in diretta con la sua dichiarazione dopo la sconfitta contro il Bologna «Sapete per colpa di chi abbiamo perso questa partita!» Guardate il primo commento sotto il post - facebook.com facebook

#Mkhitaryan a SM: “poi Dovevamo chiuderla prima. I rigori sono un altro discorso, non riusciamo a sbloccarci sui rigori. Le partite le dobbiamo chiudere prima. Questo è il calcio, non è che giochi 11 contro zero. Abbiamo provato a vincere e non ci siamo riu x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.