Mkhitaryan ammette | Potevamo iniziare meglio Chivu ci ha dato fiducia e ha capito una cosa!
Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter, Henrikh Mkhitaryan, si è espresso così in merito all’avvio di stagione con Chivu sulla panchina. Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Henrikh Mkhitaryan ha descritto questa prima parte di stagione all’Inter con Cristian Chivu sulla panchina. L’INIZIO CAMPIONATO CON CHIVU – « Abbiamo iniziato non male. Direi che potevamo iniziare anche meglio, ma stiamo facendo il nostro percorso, quello che vogliamo. Ovviamente siamo a metà strada, bisogna finire il campionato e poi alla fine del campionato si può parlare in quale posizione siamo arrivati in classifica e ovviamente se abbiamo raggiunto i nostri obiettivi o no, però, come sapete, l’Inter sempre lotta per gli obiettivi più alti, per quello facciamo tutto per per vincere o per essere in alto ». 🔗 Leggi su Internews24.com
«Il passo che manca, però, è spezzare l’incantesimo quando si alza il livello e quella tendenza - inspiegabile, direbbe Mkhitaryan – ad abbassare la tensione sul più bello, che sia in una delicata azione di difesa o una delle tante macro-occasioni di attacco. » I - facebook.com facebook
