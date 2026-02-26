Roma anziano trovato carbonizzato | appello per scoprire la sua identità

A Roma, nella periferia vicino al Campus Bio-Medico, è stato scoperto il corpo di un uomo di circa 80 anni, completamente carbonizzato. La scena ha attirato l’attenzione degli investigatori, che stanno cercando di identificare l’uomo e ricostruire quanto accaduto. Restano ancora molte domande senza risposta sulla dinamica dell’accaduto e sull’identità della vittima.

Un drammatico ritrovamento ha scosso la capitale nella giornata di lunedì scorso, quando un uomo di circa 80 anni è stato rinvenuto carbonizzato in una zona periferica di Roma, nei pressi del Campus Bio-Medico, in via Alvaro Del Portillo. La scena dell'episodio ha immediatamente allertato le forze dell'ordine, impegnate a ricostruire le circostanze dell'accaduto e a risalire all'identità della vittima. Sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco, che hanno confermato l'estrema gravità della situazione. Le prime indagini hanno rilevato che l'uomo, alto circa 160–165 centimetri, era in possesso di un borsello a tracolla e di un bastone, ma non aveva con sé documenti utili all'identificazione.