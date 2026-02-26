Anziano trovato carbonizzato a Roma | i Carabinieri diffondono le immagini per l’identificazione

Un uomo anziano è stato rinvenuto senza vita e completamente carbonizzato in una zona di Roma. Al momento del ritrovamento, non aveva documenti e portava solo un cappello e un bastone. Le forze dell'ordine hanno diffuso immagini per cercare di ottenere informazioni utili all’identificazione, ma finora nessuna pista certa si è sviluppata. La vicenda resta irrisolta e suscita molta attenzione.

Cappello, bastone e niente documenti. Questo era il quadro che si presentava alle autorità. Sono trascorsi due anni da quella tragica notte e quell'anziano signore non è stato ancora identificato. Per questo la Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Pomezia, su delega della Procura della Repubblica di Roma, ha diffuso le immagini dell'uomo trovato senza vita e completamente carbonizzato il 23 febbraio 2024 in via Alvaro Del Portillo, nelle vicinanze del Campus Bio-Medico di Roma. Il corpo è stato trovato privo di vita a Trigoria, in un'area adiacente all'ateneo. Secondo quanto riportato in un articolo di cronaca pubblicato allora da Roma Today, l'allarme era scattato nella serata del 23 febbraio, quando era stato segnalato un incendio.