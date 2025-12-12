Giugliano dice no al nuovo impianto rifiuti in area ASI | via libera unanime del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Giugliano ha approvato all’unanimità una delibera di contrasto al nuovo impianto rifiuti in area ASI, esprimendo un deciso no al progetto presentato dalla società CU. La decisione riflette la volontà unanime dell’assemblea di opporsi a questa iniziativa, sottolineando la posizione ferma dell’amministrazione e della comunità locale.

Il Consiglio comunale di Giugliano ieri ha approvato all'unanimità una delibera con una posizione netta e senza ambiguità: no al progetto della società CU.MA. Srl per la realizzazione di un nuovo complesso industriale destinato allo smaltimento e al trattamento dei rifiuti in area ASI. Una scelta politica, maturata alla luce delle condizioni ambientali del territorio.

