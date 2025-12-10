Aci Castello valuta la creazione di un cimitero per animali d’affezione | presentata una mozione in Consiglio

Aci Castello si prepara a discutere la creazione di un cimitero per animali d’affezione, con la presentazione di una mozione in Consiglio Comunale. Un progetto che risponde alle esigenze di tutela e rispetto per il rapporto speciale tra cittadini e i loro amici a quattro zampe.

Nel Comune di Aci Castello si apre un nuovo capitolo dedicato al legame, spesso silenzioso e profondo, che unisce le famiglie ai propri animali d’affezione. Il consigliere Gaetano Muzzio ha presentato una mozione che propone l’istituzione di un cimitero comunale destinato agli amici a quattro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

