Rifiuti in provincia di Rimini approvati da Atersir sei progetti per oltre 180 mila euro

In provincia di Rimini, l’Atersir ha approvato sei progetti per un valore complessivo di oltre 180 mila euro, destinati a interventi di prevenzione, riduzione dei rifiuti e centri comunali del riuso. Questi finanziamenti rientrano nelle tre linee di supporto dedicate alla gestione sostenibile dei rifiuti e al miglioramento dei servizi ambientali sul territorio.

L’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir) ha approvato le graduatorie definitive dei progetti destinatari dei contributi relativi alle tre linee di finanziamento dedicate alla prevenzione e riduzione dei rifiuti, ai centri comunali del riuso e agli. Riminitoday.it

