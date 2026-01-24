“Riviera Dream Vision” rappresenta l’eccellenza della moda romagnola, simbolo di artigianalità e tradizione. Fin dai tempi, questa linea ha vestito star e appassionati, portando nel mondo il patrimonio del made in Romagna. Un patrimonio di pezzi unici che resistono al passare del tempo, testimoniando la qualità e l’autenticità della moda locale. Scopri l’evoluzione di uno stile che ha fatto la storia della Riviera.

Rimini, 24 gennaio 2026 - Non passeranno mai di moda. Perché sono pezzi unici. Perché hanno fatto la storia della moda e del costume, sventolando la bandiera del made in Italy, anzi del made in Romagna, nel mondo. Dalle passerelle al museo: ai Palazzi dell’arte di Rimini una grande mostra celebrerà dal 20 febbraio al 24 maggio le maison nate in Romagna, che hanno fatto della Riviera una terra di stile e di glamour. Tra gli oggetti esposti gli stivaletti disegnati da Giuseppe Zanotti per Michael Jackson (per il video di Bad ) e per Beyoncè, il blouson indossato da Andy Wahrol per la campagna di Iceberg. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Riviera dream vision’: la moda della Romagna che ha vestito le star

Valentino, l'Imperatore della moda che - come nessuno mai prima - ha vestito di sogni le reali di tutto il mondoValentino, rinomato stilista italiano, ha rivoluzionato il mondo della moda con eleganza e raffinatezza.

Argomenti discussi: Riviera Dream Vision: 75 anni di moda Made in Romagna in mostra; ‘Riviera dream vision’: la moda della Romagna che ha vestito le star; Riviera Dream Vision: 75 anni di moda 'made in Romagna' in mostra. Le foto; Da Alberta Ferretti a Moschino, Rimini celebra 75 anni di moda made in Romagna con una mostra.

Rimini, 75 anni di moda Made in Romagna in mostra ai Palazzi dell’ArteSettantacinque anni di moda Made in Romagna diventano racconto espositivo con Riviera Dream Vision – Itinerari di moda. Storie, Codici, Immaginari, la ... chiamamicitta.it

Da Alberta Ferretti a Moschino, Rimini celebra 75 anni di moda made in Romagna con una mostra«Riviera dream vision» mette in esposizione oltre 80 abiti, 120 calzature, bozzetti, figurini, materiali d’archivio, campagne e video di sfilate di dieci maison simbolo del distretto romagnolo, da Gia ... msn.com

Dal 20 febbraio al 24 maggio i due palazzi più antichi di Rimini ospitano Riviera Dream Vision #Rimini #Cultura x.com

