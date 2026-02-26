Mirabella Eclano verso la Capitale Italiana della Cultura 2028 | Dai territori interni un modello di felicità e riconoscimento

Mirabella Eclano, Avellino – Domani, 27 febbraio, la città di Mirabella Eclano sarà protagonista di un’audizione al Ministero della Cultura per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.A guidare la presentazione sarà Francesco Cascino, direttore artistico del dossier e relatore del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Mirabella Eclano, contro tutto e tutti: tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028Mirabella Eclano entra tra le dieci finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028.

Mirabella Eclano in festa: tra le dieci finaliste per Capitale italiana della Cultura 2028Mirabella Eclano celebra con entusiasmo il proprio ingresso tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

Temi più discussi: Mirabella Eclano, due workshop sull’arte e la musica; Mirabella Eclano: weekend di cultura con due workshop sull’arte e la musica; Mirabella Eclano, task force dei Carabinieri per il contrasto allo spaccio e consumo di stupefacenti; Mirabella Capitale della Cultura 2028: la parola all’assessora D’Ambrosio.

La sfida di Mirabella Eclano: la Via Appia come ponte tra passato e futuroL’assessora alla Cultura di Mirabella Eclano, Raffaella Rita D’Ambrosio, racconta il progetto che punta a far diventare la città Capitale Italiana della Cultura 2028, valorizzando la Via Appia e le tr ... culturaeculture.it

Mirabella Eclano, capitale della cultura: il dossier al MinisteroCapitale della cultura 2028: l'ultimo atto. Poi il verdetto. Mirabella Eclano ci crede. E tiene tutta l'Irpinia con il fiato sospeso. Domani mattina, alle 11:30, la delegazione ... ilmattino.it

Mirabella Eclano. I Carabinieri intercettano una Maserati carica di arnesi atti allo scasso #mirabellaeclano #carabinieri #cronaca #maserati #telenostra - facebook.com facebook