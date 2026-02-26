Lui ha sempre sostenuto di non avere mai fatto nulla a quella minorenne. Come dire che a suo avviso ci potrebbe essere stato uno scambio di persona. Secondo il gup Andrea Galanti, c’è invece a suo carico abbastanza materiale per potere chiarire tutto in un processo, così come chiesto dal pm d’udienza Silvia Ziniti. Per questo motivo ieri mattina un bracciante agricolo 27enne originario del Pakistan, difeso dall’avvocato Francesco Papiani e, perlomeno al tempo dei fatti contestati, ospitato in un centro di accoglienza straordinaria di Casola, è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale aggravata con l’accusa di avere palpeggiato una studentessa 16enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minore palpeggiata sul bus, 27enne nei guai

