Ruba zaino sul bus e si nasconde tra gli scogli 18enne nei guai

Nella prima mattinata di oggi, sabato 3 gennaio, la polizia di Stato ha denunciato un 18enne egiziano per furto aggravato, dopo aver rubato uno zaino su un bus e essersi nascosto tra gli scogli. L'intervento ha portato al suo rintraccio e all'identificazione, evidenziando l'importanza della vigilanza anche in situazioni di minore entità.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.