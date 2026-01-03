Ruba zaino sul bus e si nasconde tra gli scogli 18enne nei guai
Nella prima mattinata di oggi, sabato 3 gennaio, la polizia di Stato ha denunciato un 18enne egiziano per furto aggravato, dopo aver rubato uno zaino su un bus e essersi nascosto tra gli scogli. L'intervento ha portato al suo rintraccio e all'identificazione, evidenziando l'importanza della vigilanza anche in situazioni di minore entità.
Intervento della polizia di Stato all'alba di oggi, sabato 3 gennaio, quando gli agenti hanno denunciato un 18enne egiziano per furto aggravato.È successo poco dopo le 5 del mattino in via Don Giovanni Verità, a Voltri. La segnalazione al 112 è arrivata dal conducente di un bus che ha denunciato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
