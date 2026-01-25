giubbotti contraffatti in vendita alla stazione nei guai un diciannovenne e un minore

Due giovani sono stati fermati dalla polizia mentre vendevano giubbotti contraffatti di un noto marchio presso la stazione ferroviaria. Un diciannovenne e un minore sono stati trovati in possesso di merce illegale, evidenziando un tentativo di vendita non autorizzata. L’episodio sottolinea l’attenzione delle forze dell’ordine nel contrastare il commercio di prodotti falsificati nelle aree pubbliche.

Stavano vendendo giubbotti contraffatti di un noto marchio di abbigliamento invernale nell’area della stazione ferroviaria, quando sono stati sorpresi dagli agenti. Si tratta di un 19enne e un minore. Entrambi sono stati accompagnati in questura per le verifiche di rito e successivamente indagati in stato di libertà. Nei loro confronti è scattata una denuncia per compravendita di merce contraffatta. L’episodio rientra nel controllo straordinario del territorio di giovedì mattina da parte della polizia. I due ragazzi sono stati notati durante un servizio mirato di prevenzione coordinato dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, con il supporto del Reparto prevenzione crimine di Milano e di personale in abiti civili della Squadra mobile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

