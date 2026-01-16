Accoltellato un 19enne a scuola è gravissimo Fermato un compagno

Un giovane di 19 anni è stato colpito con un coltello durante un episodio avvenuto all’interno di un istituto scolastico. Le sue condizioni sono considerate gravissime. Un compagno di scuola è stato fermato dalle autorità in relazione all’accaduto. Le forze dell’ordine stanno ancora indagando sulle circostanze dell’incidente.

Uno studente di 19 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

“È rientrato in classe, era scosso. Poi è stato accoltellato davanti a noi”: aggressione a scuola, panico tra i compagni - Gli studenti dell’istituto superiore di Spezia raccontano cosa è accaduto durante la lezione: una brutale aggressione di un ragazzo a un coetaneo. msn.com

La Spezia, 19enne accoltellato a scuola: è grave - L’aggressione, avvenuta poco dopo le 11 in un’aula dell’istituto professionale Domenico Chiodo, sarebbe stata compiuta da un altro studente. msn.com

