Accoltellato un 18enne a scuola è gravissimo Fermato un 19enne

Un giovane di 18 anni è stato accoltellato durante l'orario scolastico ed è attualmente in condizioni gravissime. La polizia ha fermato un 19enne ritenuto responsabile dell'aggressione. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra la comunità scolastica e le autorità, che stanno indagando sulle dinamiche dell'accaduto. La vicenda evidenzia l'importanza di affrontare con attenzione i temi della sicurezza nelle istituzioni scolastiche.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello a scuola. Il fatto è successo questa mattina dopo le 11 all'interno dell'istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia. A colpirlo a un fianco, secondo le prime informazioni, sarebbe stato un altro studente. Le condizioni del giovane sono subito apparse gravissime a causa di una copiosa perdita di sangue. Soccorso dai volontari della Croce Rossa locale e dai medici del 118, è stato trasportato d'urgenza presso la shock room del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea. All'interno della scuola sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato che stanno conducendo le prime indagini.

