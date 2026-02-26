Milano Cortina la 18enne Flora Tabanelli torna a scuola dopo il bronzo alle Olimpiadi con standing ovation

26 feb 2026

Flora Tabanelli eroica: un bronzo straordinario alle Olimpiadi di Milano Cortina, nonostante il crociato rotto. È la più giovane medagliata azzurraBologna, 16 febbraio 2026 – Un altro miracolo alla Brignone, forse ancora più incredibile di quello della Brignone.

Flora Tabanelli torna a scuola con la medaglia di bronzo olimpica: il pasillo de honor nei corridoi

Video Flora Tabanelli torna a scuola con la medaglia di bronzo olimpica: il pasillo de honor nei corridoi

