Flora Tabanelli eroica | un bronzo straordinario alle Olimpiadi di Milano Cortina È la più giovane medagliata azzurra
Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, diventando la più giovane medagliata italiana in questa edizione. La sua vittoria arriva grazie a una performance impeccabile sulla pista di Cortina, dove ha superato atlete molto più esperte di lei. La giovane sciatrice ha dimostrato grande determinazione, portando a casa un risultato storico per l’Italia.
Bologna, 16 febbraio 2026 – Un altro miracolo alla Brignone, forse ancora più incredibile di quello della Brignone. Flora Tabanelli si prende la medaglia di bronzo olimpica nel 'suo' frestyle big air tre mesi dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che sembrava poter chiudere la sua stagione e le speranze olimpiche. Hanno vinto però la sua perseveranza, il grande lavoro di tecnici e medici e poi, in gara a Livigno, il suo enorme cuore: quando ha dovuto inventarsi un'ultima 'run' perfetta per balzare davanti alla britannica Muir: un 1620 double per chiudere, quattro rotazioni e mezzo, un salto difficilissimo che ottiene infatti il punteggio più alto di giornata, 94. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Olimpiadi Milano-Cortina 2026, bronzo per Flora Tabanelli nel Big air femminile
Flora Tabanelli sempre più vicina alle Olimpiadi: l’azzurra torna ad allenarsi in gruppo
Flora Tabanelli, atleta italiana, si sta nuovamente allenando in gruppo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bronzo eroico con il crociato lesionato per Flora Tabanelli, l'Italia sale a 23 medaglie a Milano CortinaSalgono a 23 le medaglie dell’Italia, nelle Olimpiadi casalinghe di Milano-Cortina 2026. Il merito è di Flora Tabanelli, gioiello 18enne che aveva già vinto una medaglia d’oro agli X Games e ora si co ... gazzettadiparma.it
Milano Cortina, la diretta: Flora Tabanelli vince uno storico bronzo nel Big air, a 18 anni trionfa con un ginocchio rottoStorica medaglia di bronzo per la 18enne Flora Tabanelli che col ginocchio rotto si prende il terzo gradino del podio nella finale femminile di Big air (freestyle skiing). Questa la classifica dopo la ... ilmessaggero.it
Milano Cortina 2026, sci acrobatico: Flora Tabanelli bronzo a 18 anni con un ginocchio rotto Guarda il video e segui tutti gli aggiornamenti sulle Olimpiadi invernali qui https://www.rainews.it/maratona/2026/02/milano-cortina-italia-da-record-brignone-dopp - facebook.com facebook
FLORA TABANELLI VINCE UNA MEDAGLIA STORICA NELLO SCI FREESTYLE L'azzurra chiude al 3º posto nel Big Air e si porta a casa un bronzo: è la prima medaglia nella storia per l'Italia nel freestyle. Un'impresa compiuta a soli 18 anni e al rientro da x.com