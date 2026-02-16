Flora Tabanelli ha conquistato il bronzo alle Olimpiadi di Milano Cortina, diventando la più giovane medagliata italiana in questa edizione. La sua vittoria arriva grazie a una performance impeccabile sulla pista di Cortina, dove ha superato atlete molto più esperte di lei. La giovane sciatrice ha dimostrato grande determinazione, portando a casa un risultato storico per l’Italia.

Bologna, 16 febbraio 2026 – Un altro miracolo alla Brignone, forse ancora più incredibile di quello della Brignone. Flora Tabanelli si prende la medaglia di bronzo olimpica nel 'suo' frestyle big air tre mesi dopo la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio destro che sembrava poter chiudere la sua stagione e le speranze olimpiche. Hanno vinto però la sua perseveranza, il grande lavoro di tecnici e medici e poi, in gara a Livigno, il suo enorme cuore: quando ha dovuto inventarsi un'ultima 'run' perfetta per balzare davanti alla britannica Muir: un 1620 double per chiudere, quattro rotazioni e mezzo, un salto difficilissimo che ottiene infatti il punteggio più alto di giornata, 94. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flora Tabanelli eroica: un bronzo straordinario alle Olimpiadi di Milano Cortina. È la più giovane medagliata azzurra

Flora Tabanelli, atleta italiana, si sta nuovamente allenando in gruppo in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

