Giochi Milano-Cortina tra i tedofori anche i ragazzi del carcere minorile Beccaria | Colti i valori olimpici – Video
A poche ore dall’inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la torcia ha iniziato il suo percorso in città. Tra i portatori anche tre ragazzi del carcere minorile Beccaria, che hanno preso parte al passaggio simbolico. Un gesto semplice, ma forte, che ha coinvolto anche loro nei valori olimpici.
A poche ore dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, la torcia olimpica ha attraversato il capoluogo lombardo ed è stata portata, tra i tedofori, anche da tre ragazzi del carcere minorile Beccaria. “Siamo felicissimi di aver accolto questa proposta che ci ha fatto la Regione Lombardia. L’emozione è tanta sia da parte dei ragazzi che degli operatori che li hanno accompagnati. Un’occasione per uscire dai locali del Beccaria e per cogliere i valori delle Olimpiadi. Alcuni non sapevano nemmeno cosa fossero”, ha sottolineato Paolo Gabriele Bono, direttore del Centro per la giustizia minorile di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Il comitato organizzatore di Milano-Cortina ha annunciato la esclusione di Massimo Boldi dalla lista dei tedofori della staffetta olimpica, ritenendo che la sua partecipazione fosse in contrasto con i valori promossi dai Giochi.
