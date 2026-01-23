Bortolo Mutti commenta in esclusiva su MilanNews24 le attuali ambizioni del Milan, sottolineando l’obiettivo di qualificarsi in Champions League. L’ex allenatore analizza anche le recenti prestazioni delle altre big della Serie A, evidenziando la crescita di Spalletti e Chivu. Un punto di vista sobrio e obiettivo sulle dinamiche del calcio italiano, con un focus sulle sfide e i progressi delle squadre di vertice.

Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! Calciomercato Roma, assalto a Carrasco, sogno Zirkzee! I colpi di gennaio non sono ancora finiti Perisic Inter, il croato spinge forte verso il ritorno: il piano per la “Last Dance”. Bayern Monaco alleato dei nerazzurri? En-Nesyri Juve, blitz decisivo per l’attaccante: l’affare è in chiusura! Svelate le cifre Capello convinto: «Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero, sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così» Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero MasterChef Italia 15 sbarca all’Allianz Stadium: una prova da Champions e un momento esilarante tra Chiellini e Cannavacciuolo Calcio femminile, alla scoperta di Trinity Rodman: la calciatrice più pagata al mondo! Guido Rodriguez Valencia, idee chiare per il centrocampista: è pronto a quel sacrificio pur di realizzare il suo sogno! Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Julian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mutti a MilanNews24: «Milan? L’obiettivo è la Champions ma è giusto sognare! Spalletti ha ribaltato la Juve, Chivu sta dimostrando una cosa»

Leggi anche: Pisa Cremonese, Gilardino: «Siamo stati concreti nel momento giusto. Questo gruppo sta dimostrando una cosa»

Leggi anche: Buffon svela: «Per Tudor problemi di empatia con la dirigenza. Spalletti la scelta migliore per la Juve ma mi dispiace solo per una cosa». Cosa ha detto l’ex bianconero