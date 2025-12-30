Nkunku non bastano i gol | offerta del Fenerbahçe il Milan valuta la sua cessione

Il calciomercato invernale 2026 si avvicina e il Milan sta valutando la possibile cessione di Christopher Nkunku. Acquistato dal Chelsea a giugno per 37 milioni di euro, il giocatore è al centro di discussioni legate a un’offerta del Fenerbahçe. La decisione sulla sua permanenza o partenza dipenderà dalle strategie della società e dalle offerte ricevute nei prossimi giorni.

Il calciomercato invernale sta per riaprire i battenti (2 gennaio - 2 febbraio 2026) e il Milan valuta se cedere o meno Christopher Nkunku, preso in estate dal Chelsea per 37 milioni di euro, ai turchi del Fenerbahçe.

Il Fenerbahce fa sul serio per Nkunku: il Milan valuta l'offerta e già pensa al sostituto - La doppietta contro il Verona potrebbe scrivere una nuova pagina di storia di Christopher Nkunku al Milan, sempre che il richiamo di Istanbul non porti la società rossonera ad ... milannews.it

Calciomercato Milan, la doppietta non ferma il mercato: offerta per Nkunku - Tra campo e strategie future, il Milan osserva i movimenti internazionali attorno ai propri attaccanti. notiziemilan.it

Non bastano (ancora) i gol: il Milan riflette su Nkunku. Da Istanbul arriva un’offerta concreta del Fenerbahçe, che coprirebbe l’investimento da 37 mln. I rossoneri valutano. Venerdì a Cagliari sarà titolare Leão verso la panchina Gennaio può riservar x.com

Fabrizio Romano (via canale YouTube):”Christopher Nkunku si è finalmente sbloccato, aprendo il suo conto anche in Serie A dopo il gol segnato in Coppa Italia. Il suo nome resta comunque al centro delle attenzioni sul fronte mercato nelle prossime settim - facebook.com facebook

