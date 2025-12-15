Dumfries Inter l’allarme di Romano | Si aspettava la cessione già in estate! Occhio a cosa può accadere tra gennaio e la prossima estate

Romano lancia un avvertimento sul futuro di Dumfries all'Inter, sottolineando come la possibilità di una cessione, già ipotizzata in estate, diventi sempre più concreta. La situazione dell'esterno olandese desta attenzione, con l'attenzione rivolta alle decisioni che potrebbero essere prese tra gennaio e la prossima estate.

Inter News 24 Dumfries Inter, l’allarme di Romano sul futuro dell’esterno olandese: la cessione, soprattutto in estate, prende sempre più quota. Le strade di Denzel Dumfries e dell’Inter sembrano ormai destinate a dividersi in maniera definitiva. A lanciare l’allarme è il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il quale, sul proprio canale YouTube, ha delineato uno scenario sempre più concreto: l’addio dell’esterno olandese è previsto per il 2026. Secondo il giornalista, i segnali di una rottura sono evidenti e, sebbene il laterale oranje si aspettasse un trasferimento già nella passata sessione, la separazione dalla Beneamata appare ormai solo una questione di tempo, con la prossima estate indicata come il momento cruciale per i saluti. Internews24.com

