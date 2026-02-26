Rafael Leao, calciatore del Milan dal 2019, ha voluto spendere alcune parole alla 'CBS Sports Golazo'. Il numero 10 rossonero ha voluto ricordare Diogo Jota, suo ex compagno di Nazionale scomparso l'estate scorsa a causa di un bruttissimo incidente. Il portoghese rossonero ha voluto soffermarsi sulla generosità e la grande bontà che caratterizzavano il calciatore del Liverpool. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni: "Tutti si preoccupavano per lui. Anche se a volte se ne stava nel suo angolo a parlare con la moglie o i figli. Ma era un buon compagno di squadra e voleva sempre aiutare tutti, anche me a volte. A... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Leao ricorda Diogo Jota: “Tutti si preoccupavano per lui. A volte mi chiedeva…”

