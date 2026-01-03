Dopo la partita contro il Cagliari, l’allenatore del Milan, Allegri, ha commentato le prestazioni dei suoi giocatori, evidenziando alcune criticità come la perdita di attenzione di Leao. Riguardo alle possibilità di vincere lo scudetto, ha sottolineato che è presto per fare previsioni definitive. Le dichiarazioni sono state rilasciate a Sky Sport al termine della 18^ giornata della Serie A 2025-2026.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Cagliari-Milan, partita della 18^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta alla 'Unipol Domus' di Cagliari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri post Cagliari: “Leao a volte si addormenta. Scudetto? E’ troppo presto”

Leggi anche: Cagliari Milan, Allegri nel post gara: «Snodo scudetto? Troppo presto, importante vincere e non subire gol. Leao in mezzo al campo è più nel vivo del gioco»

Leggi anche: Serginho su Allegri: “Ha ragione sullo scudetto, troppo presto per sbilanciarsi”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Milan a ritmo scudetto, Allegri: Serviranno 82 o 84 punti... Ma il nostro obiettivo è la Champions. Agnelli? Mi aspetta per pranzo; Cagliari-Milan, Allegri: Leao e Gabbia sono recuperati, Pulisic da valutare. Nkunku non ci sarà; Milan, Allegri: «Leao è ristabilito, Gabbia viene in panchina. Nkunku out, Fullkrug magari gioca, Pulisic da valutare»; Allegri dopo il tris del Milan al Verona: Dovevamo gestire meglio la palla. Ora la quota scudetto è tra 82 e 84 punti. E il pranzo con Andrea Agnelli....

Cagliari-Milan, Allegri: «Non abbiamo fatto tanto, ma contava vincere» - Sull’autore del gol, Rafael Leão di rientro dall’infortunio, Allegri spende buone parole: « Ha le caratteristiche per fare il centravanti, poi non era al 100% stasera. unionesarda.it