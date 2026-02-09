Colombo infermabile Gol anche per Zeroli Cissè | pessime notizie Il Milan in prestito

Dopo la 24ª giornata di campionato, il Milan si trova in una fase complicata. Zeroli e Colombo hanno segnato, ma non sono bastati a risollevare le sorti dei rossoneri. Cissè ha annunciato brutte notizie, mentre il club sta pensando a qualche mossa in prestito per rinforzare la rosa.

Il Milan ha cambiato molto in estate: alcuni giocatori sono stati ceduti, altri mandati via in prestito. Calciatori della prima squadra e non solo. Il Diavolo ha cercato soluzioni anche per alcuni giovani interessanti. Sono al momento 12 i giocatori interessanti in prestito, tra formule secche, diritti e obblighi di riscatto (condizionati a determinate condizioni). Come stanno andando in questa stagione? Con quali formule sono andati via? Andiamo a vederlo dopo il week end della 24^ giornata della Serie A (tutti i dati del pezzo da transfermarkt). PROSSIMA SCHEDA>>> Filippo Terracciano continua nella sua stagione da titolare fisso con la Cremonese. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan ha deciso di confermare Zeroli come titolare fisso, lasciando poche possibilità di scelta.

Dopo settimane di incertezze, Zeroli torna a brillare con l’aiuto di Abate.

