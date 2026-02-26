Eranio | Leao? Ha grandi qualità Loftus-Cheek grande perdita uno dei più decisivi

Stefano Eranio commenta le recenti assenze e le qualità dei giocatori in campo, sottolineando le potenzialità di Leao e l'impatto di Loftus-Cheek nella squadra. Le sue parole si concentrano sulle caratteristiche tecniche e sul contributo di ciascun calciatore durante le partite, fornendo un punto di vista diretto e senza fronzoli. La discussione si focalizza sulle dinamiche attuali della formazione e sugli aspetti più evidenti delle prestazioni.

Stefano Eranio, ex giocatore del Milan di Capello, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al canale YouTube di Carlo Pellegatti. L'ex rossonero ha voluto parlare un po' dei suoi anni passati a Milano, raccontando l'imbattibilità persa proprio contro il Parma, per poi spostarsi a parlare di alcuni calciatori rossoneri: Rafa Leao e Loftus-Cheek. Ecco, di seguito, le sue parole: Sull'imbattibilità persa dal suo Milan contro il Parma nel 1993: "La nostra è finita dopo una partita dominata. Evidentemente doveva andare così, per quello che si è visto in campo meritavamo noi vincere. Dopo quella sconfitta Capello cambiò un po' il modo di allenare perchè diceva che non eravamo più concentrati sul campo.