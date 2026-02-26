Milan che numeri | inserito tra le squadre con la rosa più costosa d’Europa

Il Milan si distingue per aver allestito una rosa tra le più costose d’Europa, secondo i dati ufficiali della UEFA. La squadra ha investito notevoli risorse per rafforzarsi, posizionandosi tra le forze più importanti a livello continentale. Questi numeri riflettono l’impegno del club nel consolidare una rosa di alto livello, in vista delle competizioni internazionali e delle sfide nazionali.

Secondo i dati emersi dal report della UEFA “The European Club Finance and Investment Landscape”, la rosa del Chelsea è risultata essere quella più costosa mai creata guardando gli investimenti dei cartellini. Ilclub londinese ha speso la bellezza di 1,746 miliardi di euro. Ma non è l'unica Big, vediamo dove si è classificato il Milan. Dopo il Chelsea, che occupa la vetta della speciale classifica, al secondo posto troviamo il Manchester City, con una rosa da ben 1,584 miliardi di euro. A seguire Manchester United (1,312 miliardi di euro), Arsenal (1,102 miliardi) e poi la spagnola Real Madrid, con 1,074 miliardi di euro. Spazio anche ai club italiani con la Juventus che comanda con 659 milioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

