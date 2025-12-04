Chirurgia pediatrica è napoletano l' unico italiano inserito tra i 16 più importanti tra Europa e Usa

Napolitoday.it | 4 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È nato a Napoli e lavora al Policlinico della Federico II l'unico italiano inserito nella lista dei 16 chirurghi pediatrici selezionati tra Europa e Stati Uniti sulla base della loro attività chirurgica e scientifica nell’ultimo decennio.Eccellenza napoletana Nato a Napoli il 26 marzo 1966. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

chirurgia pediatrica 232 napoletano l unico italiano inserito tra i 16 pi249 importanti tra europa e usa

© Napolitoday.it - Chirurgia pediatrica, è napoletano l'unico italiano inserito tra i 16 più importanti tra Europa e Usa

Contenuti che potrebbero interessarti

Chirurgia Pediatrica Policlinico Federico II premiata a Miami - Invasiva, tenutosi a Miami dal 1° al 4 Giugno 2022, il team della Chirurgia Pediatrica ... Come scrive ansa.it

Riparte la Chirurgia pediatrica e neonatale nell'Aou di Sassari - Un luogo in cui i piccoli pazienti ricevono cure mediche, dove i bambini si sentono protetti e compresi e un ambiente che promuove il ... Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Chirurgia Pediatrica 232 Napoletano