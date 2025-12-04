Chirurgia pediatrica è napoletano l' unico italiano inserito tra i 16 più importanti tra Europa e Usa

È nato a Napoli e lavora al Policlinico della Federico II l'unico italiano inserito nella lista dei 16 chirurghi pediatrici selezionati tra Europa e Stati Uniti sulla base della loro attività chirurgica e scientifica nell’ultimo decennio.Eccellenza napoletana Nato a Napoli il 26 marzo 1966. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Chirurgia pediatrica, è napoletano l'unico italiano inserito tra i 16 più importanti tra Europa e Usa

Contenuti che potrebbero interessarti

"Top of the Top in Pediatric Surgery", premiato all'Università di Danzica il professore Ciro Esposito, direttore della Chirurgia Pediatrica della Federico II di Napoli Unico italiano inserito nella lista dei 16 chirurghi pediatrici selezionati tra Europa e Stati Uniti sulla - facebook.com Vai su Facebook

Chirurgia Pediatrica Policlinico Federico II premiata a Miami - Invasiva, tenutosi a Miami dal 1° al 4 Giugno 2022, il team della Chirurgia Pediatrica ... Come scrive ansa.it

Riparte la Chirurgia pediatrica e neonatale nell'Aou di Sassari - Un luogo in cui i piccoli pazienti ricevono cure mediche, dove i bambini si sentono protetti e compresi e un ambiente che promuove il ... Si legge su ansa.it