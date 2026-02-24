Migrante morto nel Cpr di Bari il compagno di stanza finisce in Albania Il legale | Allontanato il testimone chiave

Simo Said, 25enne di origine marocchina, è morto nel Cpr di Bari a causa di presunte condizioni di cattiva gestione. Il suo compagno di stanza è stato immediatamente allontanato e trasferito in Albania, secondo quanto riferito dal legale. La sua partenza potrebbe ostacolare le indagini, poiché era considerato un testimone chiave. La vicenda ha sollevato molte domande sulla gestione dei centri di rimpatrio e sulle condizioni dei migranti.

Il testimone chiave per le indagini sulla morte del 25enne di origine marocchina Simo Said, deceduto lo scorso 11 febbraio nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Bari, è finito in Albania. Nonostante la grave condizione psichica accertata anche dall’ospedale San Paolo di Bari e la richiesta di incidente probatorio alla Procura avanzata dal legale della famiglia di Said, l’avvocato Arturo Covella. Che non usa mezzi termini: “Stupito? Per niente: bisognava allontanare i testimoni scomodi”. Said è morto in una delle stanze del modulo 5 del Cpr barese, con una diagnosi iniziale di arresto cardiaco, anche se i sanitari della struttura non hanno poi escluso l’abuso di sostanze, dagli psicofarmaci al metadone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Dal Cpr di Milano all'Albania: irreperibile il migrante con problemi psichiatriciAssane Thiaw, 27 anni, originario del Senegal, è attualmente irreperibile dopo essere stato trattenuto al Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Milano e successivamente trasferito in Albania, presso una struttura analoga a Gjiader.

Migrante depresso suicida nel Cpr, "assolto" lo StatoUn migrante si è tolto la vita nel Centro di Permanenza e Rimpatrio, lasciando dietro di sé una famiglia e tante domande.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Il migrante morto nel Cpr a Bari era sano e aveva 26 anni: dubbi sull’infarto, via all’inchiesta; Il migrante morto nel Cpr a Bari era sano e aveva 26 anni: dubbi sull'infarto, via all'inchiesta; Migranti non idonei ai Cpr, l’esperto sui medici indagati: Mai successo per i malati finiti nei centri, morti compresi; Indagini e pressioni sui medici per l'idoneità ai cpr. Gli appelli: La cura non è reato.

Muore a 25 anni nel Cpr di Bari, la denuncia delle parlamentari dem: Fare chiarezza sulle causee di un 25enne di origine magrebine, deceduto questa mattina nel Cpr di Bari-Palese, dove era trattenuto. Stando ai primi rilievi effettuati, il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali e sul co ... msn.com

Migrante morto a Bari, il Garante dei detenuti acquisisce gli attiIl 26enne era entrato nel Cpr proveniente dal circuito penitenziario e al momento del malore era stato subito portato in infermeria. rainews.it

È rientrata in Nepal la salma di Sunil Tamang, il migrante morto lo scorso 12 gennaio dopo aver accusato un malore in uno dei magazzini del Porto Vecchio - facebook.com facebook