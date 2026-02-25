Iva Zanicchi il lapsus in diretta | Mi è piaciuta Elettra… Ferrari

(Adnkronos) – Elettra Lam. Ferrari. Iva Zanicchi, ospite oggi a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano, dopo la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha commentato la classifica provvisoria – in ordine sparso – che comprende Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez-Masini, esprimendo le sue preferenze. Zanicchi si è detta sorpresa dall'intonazione generale di tutti gli artisti: "Il santo Remo ha fatto un miracolo vero, tutti intonati, nessuno ha steccato, anche quelli un po'.". Nel tentativo di citare Elettra Lamborghini, Zanicchi è inciampata in un lapsus: ".Come la Lam. Ferrari, insomma. La Lamborghini", ha urlato, piacevolmente sorpresa. "Eh, c'ho anche 86 anni scusatemi", ha detto scherzando. Insomma al di là della gaffe, Elettra è stata, insieme a Sal Da Vinci, una delle preferite della serata di Zanicchi: "La più inquadrata e intonata di tutti". 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche:

Iva Zanicchi, l’Aquila becca Ligonchio: “Nel mio paese natale nulla che mi ricordi”

Zefiro Zanicchi ed Elsa Raffaelli, chi erano i genitori di Iva Zanicchi: “Sono nata in una stalla, eravamo umili e felici”