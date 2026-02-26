Ezio Greggio commenta duramente le prestazioni della Juventus dopo la recente partita contro il Galatasaray. Secondo lui, la squadra mostra molte lacune e non merita di essere considerata all’altezza. Nonostante l’eliminazione dalla Champions, il pubblico tornerà a sostenere la squadra. Greggio si esprime con parole dirette e senza mezzi termini, criticando i giocatori e le loro performance.

Wirtz, clamoroso retroscena: l’agente lo aveva offerto al Real Madrid! Cosa è successo in estate prima del trasferimento al Liverpool Calciomercato Juventus: è fatta per il rinnovo di Pinsoglio! Firma fino al 2027 per il terzo portiere bianconero, tutti i dettagli dell’accordo Cristiano Ronaldo in Serie B spagnola? Sì, ma come proprietario! Ufficiale l’ingresso della stella portoghese in quel club Calciomercato Inter, occhio alla rivoluzione in estate: diversi big pronti a salutare! Svelata la strategia Calciomercato Juventus: è fatta per il rinnovo di Pinsoglio! Firma fino al 2027 per il terzo portiere bianconero, tutti i dettagli dell’accordo Palestra in Nazionale? Gattuso pensa alla convocazione: il CT è rimasto stregato da sua qualità Milan, la corsa per la prossima Champions League passa dalla spinta di San Siro. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - “Mezza squadra di scarsoni”: Ezio Greggio disintegra la Juve, fa anche i nomi

Ezio Greggio salva solo 4 giocatori della Juventus e fa a pezzi mezza squadra: “Sono scarsoni”Ezio Greggio commenta sui social l'eliminazione della Juventus dalla Champions e nonostante l'impresa sfiorata fa a pezzi mezza squadra salvando solo...

Ezio Greggio: «Alcuni giocatori non sono da Juve, ma questa squadra con Spalletti è diventata bella e offensiva. E se David non avesse…»di Redazione JuventusNews24Ezio Greggio: «Alcuni giocatori non sono da Juve, ma questa squadra con Spalletti è diventata bella».

Temi più discussi: Ezio Greggio salva solo 4 giocatori della Juventus e fa a pezzi mezza squadra: Sono scarsoni; Juventus eliminata, Ezio Greggio punta il dito contro i responsabili; Ezio Greggio salva solo 4 giocatori della Juventus e fa a pezzi mezza squadra | Sono scarsoni.

Ezio Greggio salva solo 4 giocatori della Juventus e fa a pezzi mezza squadra: Sono scarsoniEzio Greggio commenta sui social l'eliminazione della Juventus dalla Champions e nonostante l'impresa sfiorata fa a pezzi mezza squadra salvando solo 4 ... fanpage.it

Ezio Greggio: Juve eroica e sfortunata. I bianconeri giocano bene a calcio, ma senza attaccanti e con mezza squadra fatta di scarsoni non può fare miracoliSul proprio account X, il popolare attore e presentatore di fede bianconera Ezio Greggio commenta il match della Juventus di ieri sera in Champions League contro il Galatasaray, un ... tuttojuve.com

Ezio Greggio commenta sui social l’eliminazione della Juventus dalla Champions e nonostante l’impresa sfiorata fa a pezzi mezza squadra salvando solo 4 giocatori: https://fanpa.ge/1ydm6 - facebook.com facebook

Ezio #Greggio invola la rivoluzione Juve Il suo appello x.com