Ezio Greggio salva solo 4 giocatori della Juventus e fa a pezzi mezza squadra | Sono scarsoni

Ezio Greggio commenta sui social l'eliminazione della Juventus dalla Champions e nonostante l'impresa sfiorata fa a pezzi mezza squadra salvando solo 4 giocatori: "Sono scarsoni che non segnano a porta vuota". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ezio Greggio: «In questa squadra solo il 30% dei giocatori è da Juve. Ci sono grandi gruppi con enormi mezzi finanziari che potrebbero..»Palestra Juve: il terzino piace molto ai bianconeri, ma la concorrenza è fittissima.

Ezio Greggio fa a pezzi la ‘sua’ Juventus: “Non parlano nemmeno l’italiano!”Una nuova settimana di discussioni e polemiche si apre nel mondo del calcio italiano dopo le recenti prestazioni della Juventus, che hanno deluso...

IL NAPOLI HA MERITATO MA L'HA PERSA LA JUVENTUS. VERGOGNA LE PIETRE AL BUS BIANCONERO