La metro B di Roma chiuderà la sera per i test sui nuovi treni Hitachi

A partire da mercoledì 7 gennaio, le linee B e B1 della metropolitana di Roma chiuderanno alle 21:00. La modifica temporanea degli orari, prevista per consentire i test sui nuovi treni Hitachi, entrerà in vigore dopo le festività e il Giubileo. La chiusura anticipata sarà valida fino a nuove comunicazioni, con l’obiettivo di facilitare l’implementazione delle nuove vetture e migliorare il servizio.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.