La metro B di Roma chiuderà la sera per i test sui nuovi treni Hitachi
A partire da mercoledì 7 gennaio, le linee B e B1 della metropolitana di Roma chiuderanno alle 21:00. La modifica temporanea degli orari, prevista per consentire i test sui nuovi treni Hitachi, entrerà in vigore dopo le festività e il Giubileo. La chiusura anticipata sarà valida fino a nuove comunicazioni, con l’obiettivo di facilitare l’implementazione delle nuove vetture e migliorare il servizio.
Si è voluto attendere la fine del Giubileo e delle festività per varare il nuovo orario. Da mercoledì 7 gennaio, a meno di ripensamenti dell’ultima ora, le metro B e B1 di Roma chiuderanno in anticipo alle 21:00 per accelerare l’entrata in servizio dei nuovi treni Hitachi.I nuovi treni. 🔗 Leggi su Romatoday.it
