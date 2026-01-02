L’Assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha annunciato che il nuovo treno Hitachi sulla Metro B entrerà in esercizio il 15 gennaio, evitando le chiusure serali anticipate. Questa decisione, comunicata venerdì 2 gennaio, rappresenta un importante passo avanti per migliorare il servizio e garantire maggiore continuità ai pendolari. La novità permette di mantenere gli orari regolari anche nelle ultime ore di servizio, migliorando la qualità del trasporto pubblico.

Un vero e proprio colpo di scena. La metro B non chiuderà in anticipo la sera. Una decisione che è stata presa nella tarda mattinata di oggi, venerdì 2 gennaio, dall’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè. Contestualmente, i romani potranno vedere all’opera il primo treno Hitachi dal 15. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Metro B: c'è la data per l'entrata in esercizio del nuovo treno Hitachi. Evitate le chiusure serali

