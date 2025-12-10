Previsioni meteo anticiclone fino al weekend | tempo in prevalenza soleggiato e clima mite
Fino al weekend, l’Italia e l’Europa centro-meridionale beneficeranno di un’ampia area di alta pressione, garantendo condizioni di tempo stabile, soleggiato e clima mite. Questa situazione anticiclonica favorirà giornate caratterizzate da cieli prevalentemente sereni e temperature piacevoli, mantenendo l’atmosfera stabile e senza particolari fenomeni meteorologici.
Fino alla fine della settimana la circolazione sull’Europa centro-meridionale sarà caratterizzata dalla presenza di un vasto e robusto campo di alta pressione che abbraccerà anche l’Italia e la Sicilia. Sono le previsioni di Lorenzo Badellino (3bmeteo.com). Il tempo sulla nostra regione risulterà. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Meteo Roma del 09-12-2025 ore 06 | 15 - Zazoom Social News
Immacolata con tempo in prevalenza soleggiato e temperature in lieve aumento - Zazoom Social News
Anticiclone senza fine sull'Italia, ecco fino a quando durerà: il meteo - Anticiclone senza fine sull'Italia: le ultime previsioni prorogano la presenza dell'alta pressione almeno fino al 19- Segnala adnkronos.com
Meteo Campania, Anticiclone senza tregua: sole e caldo ancora a lungo - Secondo le ultime previsioni meteo Campania, l’alta pressione rimarrà almeno per almeno un'altra decina di giorni ... Scrive 2anews.it
Le previsioni meteo fino a Venerdì
Le #previsioni #meteo per domani mercoledì #10dicembre
