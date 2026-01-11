Meteo addio al gelo ma torna la pioggia | come sarà la prossima settimana

Nella seconda metà di gennaio, il meteo subirà un cambiamento significativo rispetto al weekend, con l’addio al gelo e il ritorno della pioggia. Le condizioni climatiche si evolveranno, influenzando le previsioni per la prossima settimana. Scopriamo insieme come si presenterà il tempo e quali sono le principali novità previste.

Nel corso della seconda decade di gennaio lo scenario meteo cambierà radicalmente rispetto al weekend. Le correnti artiche si allontaneranno dall'Italia e subentrerà aria più mite di matrice atlantica supportata sul Mediterraneo dalla risalita di un promontorio anticiclonico nord africano.

Il grande GELO pronto a muoversi: gli indizi che cambiano lo scenario meteo - Il gelo continentale accumula energia sulla Russia: indici in fermento e scenari che potrebbero riportare il crudo inverno ... meteogiornale.it

Addio al 2025 tra freddo e gelo: il meteo di Capodanno in Campania | https://shorturl.at/FE325 - facebook.com facebook

Sole e temperature miti addio, a capodanno arriva il freddo: il meteo x.com

