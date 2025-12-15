Previsioni meteo Lombardia: neve e pioggia in arrivo, seguite da un ritorno al sole. Tuttavia, a Natale potrebbe cambiare tutto, con possibili nuove perturbazioni. Milano e dintorni si preparano a un cambiamento climatico nelle prossime settimane, tra atmosfere miti e condizioni instabili, influenzate da una perturbazione in avvicinamento.

© Ilgiorno.it - Neve e pioggia in arrivo in Lombardia. Poi torna il sole, ma a Natale (forse) cambia tutto: le previsioni meteo

Milano, 15 dicembre 2025 – Cielo azzurro, sole e temperature miti (nelle ore centrali della giornata) hanno le ore contate: arriva una perturbazione con pioggia e neve a partire dal Nord-Ovest. Il maltempo durerà qualche giorno, poi ci sarà una breve tregua fino quasi a Natale. E, a ridosso delle festività potrebbe cambiare nuovamente tutto: l’inverno potrebbe farsi sentire con la sua rigidità e, chissà, magari qualche fiocco bianco anche a quote basse. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. Previsioni meteo di Natale, pioggia e neve in Lombardia? La (possibile) svolta con la ‘Depressione d’Islanda’ Ore contate per l’alta pressione. Ilgiorno.it

Neve in Lombardia. Panorami suggestivi, ma anche disagi al traffico: tir bloccato in Val Serina

Neve e pioggia in arrivo in Lombardia. Poi torna il sole, ma a Natale (forse) cambia tutto: le previsioni meteo - it, conferma che l'alta pressione ha ormai le ore contate, sono in arrivo piogge abbondanti e non solo, anche copiose nevicate, grazie all'ingresso di un ... ilgiorno.it