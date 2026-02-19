I ragazzi irresistibili | dietro le quinte di una vita in scena al Vittorio Emanuele
Andrà in scena venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio alle ore 17,30 "I ragazzi irresistibili": dietro le quinte di una vita in scena. Due vecchie glorie del varietà americano. Una vita passata insieme sul palco. Una separazione mai davvero superata. Per una sola sera, due anziani attori vengono invitati a riunirsi davanti alle telecamere. Ma il passato, si sa, non resta mai in silenzio: antichi rancori, ironia tagliente e una malinconia sottile riemergono, dando vita a un meccanismo teatrale di straordinaria intelligenza. Scritto da Neil Simon, I Ragazzi Irresistibili è molto più di una commedia: è un omaggio al mestiere dell’attore, alle sue manie, alle sue fragilità, alle sue piccole e grandi miserie.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Due ’ragazzi irresistibili’ in scena al BonciDue giovani talenti si esibiscono al teatro Bonci, offrendo uno spettacolo che combina talento e raffinatezza.
Capolavori dietro le quinte. Il grande Gatsby del Tpo. Per i ragazzi al PoliteamaIl Ridotto del Politeama si trasforma nel grande salone delle feste della villa di Gatsby, dove i ragazzi delle scuole superiori di Prato vivranno un’esperienza immersiva tra jazz, balli in maschera e atmosfere d’epoca, grazie alla messa in scena di “Capolavori dietro le quinte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Spettacolo 'I ragazzi irresistibili' al Teatro Verga; Il Teatro Pirandello di Agrigento presenta I ragazzi irresistibili; I ragazzi irresistibili tra comicità e malinconia; I ragazzi irresistibili: Orsini e Branciaroli al teatro Pirandello per la commedia più amata di Neil Simon - AgrigentoNotizie.
Spettacolo 'I ragazzi irresistibili' al Teatro VergaIl Teatro Stabile di Catania presenta al Teatro Verga I ragazzi irresistibili, celebre commedia di Neil Simon, interpretata da due grandi protagonisti della scena italiana: Umberto Orsini e Franco ... cataniatoday.it
I ragazzi irresistibili: Orsini e Branciaroli al teatro Pirandello per la commedia più amata di Neil SimonL’appuntamento si inserisce nella stagione Sogni e Storie – La vita è in scena, percorso artistico guidato da Roberta Torre che continua a portare sul palcoscenico del teatro Pirandello produzioni ... agrigentonotizie.it
OGGI la LIBRERIA, sarà APERTA dalle ore 9.15 alle 19,45. Passate a trovarci! Se volete leggere una meravigliosa storia, se volete regalare un bel libro, venite a trovarci. Vi aspettiamo nella nuova location in Piazza Vittorio Emanuele II al n.22 angolo Corso Ita facebook
La valorizzazione della Galleria Vittorio Emanuele II spinge le entrate correnti del Comune di Milano x.com