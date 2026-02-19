I ragazzi irresistibili | dietro le quinte di una vita in scena al Vittorio Emanuele

Andrà in scena venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio alle ore 17,30 "I ragazzi irresistibili": dietro le quinte di una vita in scena. Due vecchie glorie del varietà americano. Una vita passata insieme sul palco. Una separazione mai davvero superata. Per una sola sera, due anziani attori vengono invitati a riunirsi davanti alle telecamere. Ma il passato, si sa, non resta mai in silenzio: antichi rancori, ironia tagliente e una malinconia sottile riemergono, dando vita a un meccanismo teatrale di straordinaria intelligenza. Scritto da Neil Simon, I Ragazzi Irresistibili è molto più di una commedia: è un omaggio al mestiere dell’attore, alle sue manie, alle sue fragilità, alle sue piccole e grandi miserie.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Due ’ragazzi irresistibili’ in scena al BonciDue giovani talenti si esibiscono al teatro Bonci, offrendo uno spettacolo che combina talento e raffinatezza.

Capolavori dietro le quinte. Il grande Gatsby del Tpo. Per i ragazzi al PoliteamaIl Ridotto del Politeama si trasforma nel grande salone delle feste della villa di Gatsby, dove i ragazzi delle scuole superiori di Prato vivranno un’esperienza immersiva tra jazz, balli in maschera e atmosfere d’epoca, grazie alla messa in scena di “Capolavori dietro le quinte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.