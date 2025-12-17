Roma Invisibile Virtual Tour tra i tesori nascosti del Municipio V

Roma Invisibile offre un viaggio virtuale tra i tesori nascosti del Municipio V, svelando un patrimonio storico e archeologico spesso fuori dai percorsi turistici tradizionali. Attraverso strumenti digitali immersivi di ultima generazione, l'iniziativa mira a rendere accessibili e valorizzare queste meraviglie sconosciute, creando un ponte tra passato e presente per tutti.

Rendere visibile e accessibile un patrimonio storico e archeologico che, pur avendo un valore culturale straordinario, rimane spesso fuori dai circuiti tradizionali e farlo attraverso gli strumenti digitali immersivi di nuova generazione: questo l'obiettivo di Roma Invisibile - Virtual Tour tra i tesori nascosti del Municipio V.

Roma invisibile: la tecnologia VR riporta alla luce i tesori nascosti del Municipio V - Un progetto di valorizzazione culturale e digitale trasforma siti archeologici periferici in un patrimonio accessibile, inclusivo e permanente

