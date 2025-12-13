Verissimo Mercedesz Henger | Ho avuto un’infezione in gravidanza Il rapimento? Non ricordo nulla

Mercedesz Henger e sua madre Eva sono state ospiti a Verissimo, dove hanno condiviso aspetti personali della loro vita. Mercedesz ha raccontato di aver affrontato un momento difficile durante la gravidanza, tra un’infezione e ricordi sfumati legati a un episodio di rapimento. L’intervista ha offerto uno sguardo intimo sulla loro famiglia e le sfide affrontate.

(Adnkronos) – Dalla gravidanza difficile al rapimento. Mercedesz Henger e la mamma Eva sono state ospiti oggi a Verissimo per un'intervista di famiglia, in cui la figlia ha parlato di un momento delicato che ha passato recentemente durante la sua gravidanza. Mercedesz infatti diventerà presto mamma della piccola Aurora.

Mercedesz Henger: «In gravidanza ho avuto un'infezione all'appendice. A due anni sono stata rapita». La paura di mamma Eva: «Pensavo di non rivederla più» - Ospiti a Verissimo, Mercedesz Henger e mamma Eva Henger hanno raccontato un momento delicato legato alla gravidanza, ma anche una ferita del passato che ha segnato profondamente la famiglia.

