Hotel di lusso | l’Italia è il mercato più attrattivo d’Europa la nuova capitale degli investimenti

L’Italia si conferma il mercato più attrattivo d’Europa nel settore degli hotel di lusso, emergendo come nuova capitale degli investimenti nell’ospitalità di alta gamma. Lo rivela lo studio di Deloitte “The italian luxury hospitality: time to elevate?”, che analizza le opportunità e le prospettive di crescita del settore tra il 2025 e il 2027.

L’Italia è il nuovo epicentro europeo dell’ospitalità di alta gamma. Lo certifica lo studio “The italian luxury hospitality: time to elevate?” di Deloitte, che analizza le prospettive degli investimenti nel settore luxury hotel tra il 2025 e il 2027. Secondo il reporti, gli investimenti si stanno spostando sempre più verso il nostro Paese. Il 59% degli operatori e investitori internazionali identifica l’Italia come il mercato più attrattivo d’Europa nel triennio, contro appena l’11% della Grecia e il 10% del Portogallo. Uno scarto enorme, fino a pochi anni fa impensabile. Questa crescita non è casuale. 🔗 Leggi su Quifinanza.it