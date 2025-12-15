Crisi di fiducia nel mercato immobiliare | l’allarme GBC Italia sulla tutela degli acquirenti

L’allarme di GBC Italia evidenzia una crescente crisi di fiducia nel mercato immobiliare, causata dal rallentamento e dalla sospensione di numerosi interventi edilizi urbani. Questa situazione rischia di compromettere la stabilità del settore e di avere ripercussioni significative sull’economia delle famiglie, evidenziando le sfide attuali e le possibili conseguenze future del settore immobiliare.

(Adnkronos) – Il rallentamento e la sospensione di numerosi interventi edilizi in ambito urbano stanno generando effetti sistemici che minacciano la stabilità del mercato immobiliare e incidono direttamente sulla vita economica delle famiglie. Procedure sospese, iter autorizzativi complessi e incertezze amministrative hanno creato un contesto di stallo che immobilizza capitali e genera incertezza per migliaia .

