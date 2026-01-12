Mercato immobiliare aumentano i prezzi di nuovo e affitti Tra i requisiti principali c’è la sicurezza

Durante la conferenza stampa del 9 gennaio presso la Sede degli Architetti di Bergamo, è stata presentata la diciottesima edizione di Valore Case&Terreni. La rivista fornisce un’analisi aggiornata sul mercato immobiliare locale, evidenziando l’aumento dei prezzi di nuovi immobili e affitti, con particolare attenzione ai requisiti di sicurezza richiesti. Un quadro utile per comprendere le tendenze e le dinamiche del settore nella provincia di Bergamo.

Bergamo. Durante la conferenza stampa tenutasi venerdì 9 gennaio alla Sede degli Architetti di Bergamo è stata presentata la diciottesima edizione di Valore Case&Terreni, rivista che offre una panoramica sul mercato immobiliare cittadino e provinciale. Tanti gli argomenti trattati, dall’aumento dei prezzi in zone ricercate (in Città Alta si sfiorano gli 8 mila euro al metro quadrato) al tema della sicurezza, passando per la questione spinosa degli affitti brevi e la transizione ecologica. Questo progetto ebbe inizio nel 2006 nell’ambito di Confedilizia Bergamo con un team di esperti riferiti a tutta la comunità immobiliare prescindendo dalle sigle organizzative. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

