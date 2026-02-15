Milano trionfa a Busto Arsizio | Egonu e Piva guidano la Vero Volley al 3-0 Uyba ko sotto i suoi tifosi
Milano ha vinto la partita contro Busto Arsizio, perché Egonu e Piva hanno messo a segno punti decisivi, portando la Vero Volley al successo con un risultato di 3-0. La squadra milanese ha dominato il match, anche se i tifosi dell’Uyba hanno sostenuto con entusiasmo la loro squadra fino alla fine. La partita si è giocata ieri sera alla e-work arena di Busto Arsizio, dove Milano ha dimostrato tutta la sua forza in campo.
Milano Domina a Busto Arsizio: Uyba Ko 3-0 Nonostante il Tifo Caldo. La Numia Vero Volley Milano ha superato la Eurotek Laica Uyba con un netto 3-0 (25-17, 25-20, 25-14) ieri sera alla e-work arena di Busto Arsizio. La vittoria delle lombarde è arrivata davanti a oltre tremila spettatori, incapaci di spingere l’Uyba a ribaltare una partita dominata dalla potenza di fuoco di Milano e dalla precisione di Paola Egonu. La Partita: Milano Subito in Controllo. L’atmosfera alla e-work arena era carica di entusiasmo, con i tifosi della Uyba pronti a sostenere la squadra in un match cruciale. Fin dall’inizio, però, la Numia Milano ha mostrato una determinazione e una precisione che hanno messo in difficoltà le padrone di casa.🔗 Leggi su Ameve.eu
