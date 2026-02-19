Nanami Seki confermata in UYBA Volley Busto Arsizio fino alla stagione 2026 27
Nanami Seki rimane in UYBA Volley Busto Arsizio fino al 2027, dopo aver firmato il nuovo contratto. La decisione arriva a seguito di un anno positivo in squadra, dove la palleggiatrice giapponese ha dimostrato grande esperienza e affidabilità. La società ha voluto rafforzare il reparto di regia, puntando sulla continuità del talento. Seki, 29 anni, ha contribuito a diverse vittorie e si impegna a portare avanti il progetto della squadra. La dirigente ha confermato la sua soddisfazione per il rinnovo.
Il ritorno di una delle palleggiatrici più richieste e affidabili del palcoscenico internazionale, Nanami Seki, è stato annunciato dalla UYBA Volley Busto Arsizio per la stagione 202627. La scelta conferma la solidità del progetto tecnico e la fiducia nello sviluppo di una protagonista capace di guidare il gioco con intelligenza e precisione, elevando il livello della squadra nel contesto nazionale ed europeo. La palleggiatrice giapponese è riconosciuta a livello internazionale per le sue doti di lettura del gioco e gestione del ritmo, elementi chiave che hanno contribuito al quarto posto al mondiale 2025. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
